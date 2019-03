Napoli-Udinese, paura Ospina: crolla in campo dopo un colpo in testa

Ospina è stato subito portato fuori dallo Stadio San Paolo dove lo aspettava un'ambulanza che lo ha portato in ospedale per ulteriori accertamenti. In attesa di aggiornamenti il Napoli lo ha sostituito con Meret che ha preso il suo posto in porta. Attualmente l'estremo difensore colombiano è ricoverato ma cosciente.

Momenti di paura durante Napoli-Udinese : al 40esimo minuto del primo tempo Ospina si è accasciato al suolo dopo che all'inizio della partita aveva ricevuto un duro colpo in testa in un contrasto con Pussetto.

Il portiere dei partenopei è svenuto in campo dopo aver subito un colpo in testa da Pussetto nei primissimi minuti di gioco.

