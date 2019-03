La Juventus cade a Genova e trova la prima sconfitta in campionato. Di Bello non sempre preciso: il Var lo aiuta sul tocco di mano di Cancelo, dubbi sul contatto Lerager-Mandzukic.

di MarcoValerio Bava - 17/03/2019 19:57 | aggiornato 17/03/2019 20:02

La Juventus trova la sua prima sconfitta in campionato al Ferraris, contro il Genoa, un anno e mezzo dopo l'ultimo ko esterno in Serie A. Sempre a Marassi, ma contro la Sampdoria. Hanno pesato nella testa e nelle gambe dei bianconeri i 90' contro l'Atletico Madrid, lo sforzo psico-fisico per mettere in piedi una rimonta straordinaria. Merito anche della squadra di Prandelli, corta e aggressiva, capace ci capitalizzare al meglio le occasioni avute negli ultimi 20'.

Decisivi i gol di Sturaro -che in Serie A non segnava da tre anni e mezzo- e Pandev, mosse vincenti del tecnico bresciano, che ha letto in modo ineccepibile la gara e azzeccato tutti i cambi. La partita è stata intensa, perché la Juve seppur sottotono e con diverse seconde linee in campo, ha per 65' tenuto botta contro un Grifone arrembante ma troppo impreciso quando c'era da scegliere l'ultima soluzione.

I bianconeri avevano anche trovato il vantaggio con Dybala, ma il Var ha strozzato in gola la gioia dell'argentino, rilevando un fuorigioco in partenza d'azione di Emre Can. Decisione corretta e rilevazione chirurgica del con il tedesco che è oltre l'ultimo difensore del Genoa per questione di millimetri. Non c'è discussione, in questi casi regna l'oggettività. Non si può nemmeno parlare di caso da moviola.

Getty Images

Serie A, la moviola di Genoa-Juve: giusto togliere il rigore al Genoa. Lerager rischia su Mandzukic

Al 30' della partita di Serie A primo episodio incriminato di giornata. Kouamé stacca sul secondo palo e colpisce il pallone che carambola sul braccio di Joao Cancelo. Di Bello va deciso e fischia calcio di rigore. Mazzoleni, al Var, però richiama il collega all'on field review. C'è infatti un tocco di braccio dell'attaccante del Genoa che indirizza la palla su quello del terzino bianconero. Dopo una non breve consultazione dello schermo, Di Bello decide di annullare il calcio di rigore e far ripartire l'azione con una punizione per la Juventus. Decisione che appare corretta. Sarebbe stato comunque molto severo assegnare quel rigore, poiché Cancelo era girato di spalle e il tocco non era nemmeno catalogabile come comportamento colposo.

HT: 0-0.



Genoa nærmest og fikk blåst straffe fra dommer Di Bello, men et OFR senere ble det omgjort til hands på Kouamé og frispark til gjestene.pic.twitter.com/LKAtmMWDa3 — Trygve Røed (@TrygveRoeed) March 17, 2019

Al minuto 39' Mandzukic salta per colpire la palla di testa, Lerager arriva da dietro e appoggia entrambe le mani sulle spalle del croato per darsi lo slancio e andare più in alto di lui. Un gesto che di fatto impedisce all'avversario di poter staccare. Di Bello lascia correre e il Var non lo richiama. Decisione molto al limite. Nella ripresa lo stesso Mandzukic chiede rigore per una spinta di Romero in area. Ingenuo l'argentino nella sbracciata, ma l'attaccante non fa nulla per rimanere in piedi. La moviola sembra corroborare la scelta dell'arbitro.

Giuste le ammonizione distribuite dall'arbitro pugliese. Netto il giallo nel primo tempo per Caceres per un brutto intervento su Lazovic. Nel finale l'uruguaiano rischia dando un calcetto a Kouamé che è corretto nel rimanere in piedi. Se il gesto fosse stato più plateale sarebbe scattato il rosso. Corretti anche i gialli per Romero ed Emre Can.