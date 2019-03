Kakà vede un derby rossonero: "Questa sera vincerà il Milan"

Il brasiliano parla a poche ore dalla sfida di San Siro: "Piatek e Paquetà come Shevchenko e me? Meglio non fare questi paragoni".

di Redazione Fox Sports - 17/03/2019 08:25 | aggiornato 17/03/2019 08:30

Dopo molti anni di difficoltà, il derby di Milano in programma questa sera torna ad avere finalmente un significato anche in termini di classifica con Milan-Inter che potrebbe essere decisiva per la corsa alla Champions League di entrambe le squadre. Lo sa bene uno che di rossonero e di Champions League se ne intende come Kakà, intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista di Milan-Inter e contento della crescita della formazione allenata dal suo amico Gennaro Gattuso. Leonardo e Maldini stanno facendo un ottimo lavoro e Rino ha il DNA rossonero. Stiamo crescendo. Il brasiliano si lancia anche in un pronostico per Milan-Inter di stasera, partita che secondo lui sarà vinta dalla sua ex squadra con le reti di 2 giocatori arrivati a gennaio e che stanno contribuendo alla salita dei rossoneri. Vince il Milan con gol di Piatek e Paquetà. I paragoni con Shevchenko e me? Meglio non farli...