Il francese, ora al Rennes ma di proprietà dei granata, pubblica su Instagram un'immagine in cui fa i complimenti al tecnico serbo.

di Redazione Fox Sports - 17/03/2019 10:34 | aggiornato 17/03/2019 10:38

La sconfitta casalinga del Torino contro il Bologna è molto pesante in termini di classifica per la squadra di Mazzarri, frenata nella sua corsa all'Europa dalla formazione allenata dal grande ex di giornata, Sinisa Mihajlovic.

Eppure c'è chi in casa Torino (o quasi) non ha preso nel peggiore dei modi il 3-2 dei rossoblu all'Olimpico nell'anticipo di sabato sera della 28esima giornata di Serie A e quel qualcuno è M'Baye Niang, attualmente al Rennes.

L'ex giocatore granata, ancora di proprietà del club piemontese ma in prestito in Francia, ha commentato il risultato di Torino-Bologna con un'immagine postata sul suo profilo Instagram in cui ha esaltato Mihajlovic definendolo "Boss".

Instagram Il Torino perde, Niang esalta Mihajlovic

Niang è legato all'allenatore da un rapporto di fiducia dato che fu proprio lui a volerlo a Torino quando sedeva sulla panchina dei granata. Rimane il fatto che l'attaccante francese ha praticamente esultato per la sconfitta della squadra che detiene il suo cartellino. E in caso di mancato riscatto del Rennes, questo post potrebbe non essere il modo migliore per ripresentarsi in Italia.