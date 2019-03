Ancelotti lancia l'ex giocatore dell'Ajax dal primo minuto nel suo 4-4-2, attacco formato da Mertens e Milik. Udinese col 3-5-2.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 17/03/2019 16:49 | aggiornato 17/03/2019 16:54

Conquistati i quarti di finale di Europa League, è arrivato il momento per il Napoli di rituffarsi sul campionato e per una volta c'è la possibilità di accorciare sulla testa della classifica di Serie A (ancora lontana) occupata dalla Juventus sconfitta a Genova.

I partenopei se la vedono in casa contro l'Udinese e Ancelotti deve fare i conti con le tante assenze per infortunio: nei partenopei c'è la sorpresa legata alla presenza dal primo minuto di Younes, al debutto da titolare in Serie A.

La squadra di Nicola ha bisogno di punti per alimentare le speranze di permanenza in Serie A e i friulani si affidano al tandem Lasagna-Pussetto nel 3-5-2, con Mandragora schierato in difesa per l'indisponibilità di De Maio. Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese:

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Younes; Mertens, Milik.

Udinese (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, Troost-Ekong, Mandragora; Ter Avest, Fofana, De Paul, Sandro, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto.