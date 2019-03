Allegri rivoluziona la squadra rispetto alla sfida con l'Atletico Madrid: l'argentino torna a giocare dal primo minuto in campionato dopo un mese.

di Redazione Fox Sports - 17/03/2019 11:32 | aggiornato 17/03/2019 11:36

La Champions League per la Juventus va (per ora) messa da parte e i bianconeri si rituffano nel campionato di Serie A alla ricerca dei punti che le mancano per la vittoria dell'ottavo Scudetto consecutivo. Il prossimo ostacolo è il lunch match contro il Genoa.

Allegri rivoluziona la squadra rispetto a quella che ha sconfitto l'Atletico Madrid con un 3-5-2: oltre a Cristiano Ronaldo riposano anche Chiellini, Sczcesny e Matuidi, mentre in campo vanno Rugani, Perin, Bentancur e Dybala che non giocava titolare in Serie A dal 15 febbraio.

Il Genoa di Prandelli, a cui manca la vittoria in Serie A da un mese esatto, si schiera col 4-4-2 con Sanabria e Kouame in attacco. Radu recupera e parte dal primo minuto in porta. Ecco le formazioni ufficiali di Genoa-Juventus:

Genoa (4-4-2): Radu; Pereira, Romero, Günter, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon, Lazovic; Sanabria, Kouame.

Juventus (3-5-2): Perin; Caceres, Bonucci, Rugani; Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentnacur, Cancelo; Dybala, Mandzukic.