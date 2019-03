La gara del San Paolo si gioca alle 18.

di Redazione Fox Sports - 17/03/2019 16:00

Dopo Sassuolo-Napoli, anche Napoli-Udinese si gioca domenica alle 18. La gara, valida per la 28ª giornata di Serie A, vede i padroni di casa reduci dal pareggio proprio contro i neroverdi. Lo stop del Mapei Stadium ha allungato il distacco tra la capolista Juventus ed il Napoli, che adesso è secondo con 18 punti in meno dei bianconeri. Discorso diverso per l'Udinese: la squadra di Nicola è coinvolta nella lotta per non retrocedere ed occupa la 15ª posizione in classifica con 25 punti. Nello scorso turno, i friulani hanno perso 4-1 in casa della Juventus.

Secondo le probabili formazioni, Ancelotti dovrebbe confermare Milik-Insigne in attacco, mentre l'Udinese dovrebbe schierare De Paul e Pussetto.

Getty Images L'andata tra Napoli e Udinese si è chiusa 3-0 per gli azzurri

Serie A, dove vedere in TV e streaming Napoli-Udinese

Napoli-Udinese si gioca domenica 17 marzo alle 18 allo Stadio San Paolo di Napoli. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Napoli-Udinese in TV e streaming. La gara sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 373 del digitale terrestre) e Sky Sport 252. Inoltre, è possibile vedere Napoli-Udinese in TV e streaming attraverso Sky Go, la piattaforma riservata agli abbonati Sky, e NOW TV, la web TV a pagamento di Sky.