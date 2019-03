La gara va in scena all'Olimpico domenica alle ore 15.

di Redazione Fox Sports - 17/03/2019 13:00

La gara della 28ª giornata di Serie A che si gioca domenica alle 15 allo stadio Olimpico di Roma è Lazio-Parma. Le due formazioni si presentano alla gara in due momenti diversi. I biancocelesti arrivano dopo il pari del Franchi contro la Fiorentina, un punto che ha ulteriormente allontanato la Lazio dal quarto posto: adesso la squadra di Inzaghi è ottava con 42 punti, a 8 punti dall'Inter quarta. Discorso diverso per il Parma, che arriva all'Olimpico dopo aver battuto il Genoa nella scorsa giornata. Con i tre punti, i crociati sono in 11ª posizione a quota 33 punti.

L'arbitro della gara sarà il signor Banti, mentre Fiorito e Vecchi gli assistenti. Serra designato come quarto uomo, mentre Pairetto sarà al VAR, supportato da Valeriani.

Getty Images L'andata tra Lazio e Parma si è chiusa 2-0 per la squadra di Inzaghi

Serie A, dove vedere in TV e streaming Lazio-Parma

Ecco tutte le informazioni su dove vedere Lazio-Parma in TV e streaming. La gara viene trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 373 del digitale terrestre) e Sky Sport 252. Inoltre, sarà possibile vedere Lazio-Parma in streaming su Sky Go, la piattaforma riservata agli abbonati Sky, oppure su NOW TV. Entrambi i servizi sono accessibili tramite app, disponibili per pc, smartphone e tablet.