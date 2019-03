La gara di Marassi è il lunch match della 28ª giornata.

17/03/2019

Genoa-Juventus è il lunch match della 28ª giornata di Serie A. Il Grifone ospita i bianconeri, galvanizzati dalla vittoria di martedì contro l'Atletico Madrid ed in cerca dell'ennesimo successo in campionato. I padroni di casa arrivano al match dopo la sconfitta contro il Parma nell'ultimo turno, ma godono di una tranquilla posizione in classifica: la squadra di Prandelli è 13esima con 30 punti. La Juventus, invece, è sempre più capolista: con la vittoria contro l'Udinese, i bianconeri sono arrivati a quota 75 punti, 18 in più del Napoli secondo.

Le probabili formazioni vedono Prandelli confermare Sanabria nel ruolo di punta, supportato da Lazovic e Kouamé. Allegri, invece, dovrebbe confermare il tridente composto da Bernardeschi, Ronaldo e Mandzukic.

Serie A, dove vedere Genoa-Juventus in TV e streaming

La gara tra Genoa e Juventus si gioca domenica 16 marzo alle 12.30 a Marassi. Ma adesso ecco tutte le informazioni su dove vedere Genoa-Juventus in TV e streaming. La gara di Marassi sarà trasmessa da DAZN, che ha l'esclusiva del match delle 12.30. Per vedere Genoa-Juventus in streaming gratis basta scaricare l'app di DAZN, disponibile per smart TV, smartphone e tablet, ed attivare il mese offerto da DAZN. Al termine dei 30 giorni gratuiti, il servizio si rinnova al costo di 9.99 euro al mese.