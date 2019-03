La gara del Castellani è uno scontro cruciale per la lotta salvezza.

di Redazione Fox Sports - 17/03/2019 13:00

Empoli-Frosinone, gara della 28ª giornata di Serie A, è in programma domenica 17 marzo alle ore 15. Quello del Castellani è un match fondamentale per la lotta salvezza. L'Empoli è reduce dalla sconfitta dell'Olimpico contro la Roma, sconfitta che ha fatto scendere i toscani a un solo punto dal Bologna, 18esimo. Anche il Frosinone si presenta al match dopo aver subito la sconfitta contro il Torino nella scorsa giornata: adesso i ciociari sono penultimi con 17 punti.

Entrambe le squadre dovrebbero rispettare le attese delle probabili formazioni: toscani con Caputo unica punta, mentre i ciociari si affidano a Pinamonti.

Getty Images Empoli-Frosinone: l'andata si è chiusa 3-3

Serie A, dove vedere Empoli-Frosinone in TV e streaming

Ecco tutte le info su dove vedere Empoli-Frosinone in TV e streaming. Quello del Castellani è l'unico match delle 15 ad essere trasmesso in esclusiva da DAZN. Per vedere Empoli-Frosinone in streaming basta scaricare l'app di DAZN, disponibile per smart TV, tablet e smartphone e accedere con le proprie credenziali. Per vedere Empoli-Frosinone in streaming gratis, basta attivare il mese di prova offerto da DAZN. Al termine dei 30 giorni gratuiti, il servizio si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.