La squadra di Gasperini sfida l'ultima in classifica all'Atleti Azzurri.

di Redazione Fox Sports - 17/03/2019 13:00

All'Atleti Azzurri di Bergamo va in scena Atalanta-Chievo. La gara della 28ª giornata di Serie A vede la squadra di Gasperini affrontare l'ultima in classifica, in un match importante per entrambe le squadra. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria esterna contro l'Atalanta, che ha permesso ai bergamaschi di arrivare a quota 44 punti e al settimo posto in classifica, a pari punti col Torino sesto. Il Chievo, invece, ha subito la vittoria del Milan in casa e si trova ultimo con 10 punti in classifica, 7 in meno del Frosinone.

Gasperini dovrebbe continuare a confermare Zapata al centro dell'attacco, mentre il Chievo si presenta con Meggiorini e Stepinski in formazione.

Getty Images Atalanta-Chievo si gioca domenica 17 marzo alle 15.

Serie A, dove vedere Atalanta-Chievo in TV e streaming

Atalanta-Chievo si gioca domenica 17 marzo alle 15 all'Atleti Azzurri di Bergamo. Ecco tutte le informazioni su dove vedere in TV e streaming Atalanta-Chievo. Il match sarà trasmesso in diretta da Sky sul canale Sky Sport 253. Per vedere Atalanta-Chievo in streaming potete scegliere tra Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, oppure NOW TV, la web TV di proprietà di Sky. Entrambi i servizi sono accessibili tramite app per pc, smartphone e tablet.