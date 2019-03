Lo spagnolo è ufficialmente tornato al Siviglia e i giallorossi vogliono trovare subito il sostituto: l'ex ds può tornare nella prossima stagione.

di Redazione Fox Sports - 17/03/2019 14:25 | aggiornato 17/03/2019 14:29

Con l'annuncio da parte del Siviglia che ha dato l'ufficialità del ritorno di Monchi come direttore sportivo del club spagnolo, la Roma ha ufficialmente voltato pagina anche dal punto di vista dirigenziale dopo il ribaltone degli scorsi giorni.

Ora per la dirigenza giallorossa il primo passo deve essere quello di trovare un nuovo nome a cui affidare il calciomercato e la decisione sembra essere quella di trovare un profilo italiano. Oltre al nome di Petrachi, in queste ore la Roma avrebbe avuto i primi contatti per il ritorno di Walter Sabatini.

Secondo quanto riportato da Rai Sport, l'ex dirigente giallorosso sarebbe stato contattato direttamente da Baldissoni per capire se c'è la disponibilità di un ritorno nella Capitale. Sabatini avrebbe chiesto delle garanzie (come il totale controllo del mercato della Roma in estate) per liberarsi dal suo ruolo dirigenziale alla Sampdoria. Ma nelle prossime settimane un ritorno che avrebbe del clamoroso potrebbe davvero concretizzarsi.