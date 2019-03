Il portiere colombiano è al Cardarelli e si sottoporrà a nuovi accertamenti: con lui c'è la moglie, presente al San Paolo.

17/03/2019 19:37

Brutto spavento per Ospina e per tutti i tifosi del Napoli: il portiere colombiano si è accasciato al suolo durante la partita contro l'Udinese dopo un colpo in testa subito a inizio incontro ed è stato subito soccorso.

Lo staff medico del Napoli lo ha portato fuori dallo stadio dove lo attendeva un'ambulanza: stando a quanto riportato da Sky Sport, la situazione del portiere colombiano sarebbe più tranquilla e l'ex Arsenal è attualmente all'ospedale Cardarelli.

Ospina è cosciente ed è stato subito raggiunto dalla moglie che al momento del mancamento si trovava sugli spalti dello stadio San Paolo. Si è sottoposto a una TAC total body che è risultata negativa ma che ha certificato il trauma cranico.Resterà in osservazione per 24/48 ore dopo cui si capiranno meglio le sue condizioni ma per ora la paura per il portiere del Napoli sembra passata.