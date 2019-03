Il fighter irlandese è stato intervistato durante le celebrazioni per il giorno di San Patrizio: "Sono fiducioso, continuo ad allenarmi per essere sempre pronto".

di Redazione Fox Sports - 17/03/2019 18:34 | aggiornato 17/03/2019 18:39

Uno degli uomini più discussi della storia di UFC potrebbe presto tornare sull'ottagono, anzi molto presto. Conor McGregor ha infatti annunciato che entro pochi mesi potrebbe rimettere piede nell'ottagono della federazione più importante del mondo delle arti marziali miste per un nuovo incontro.

Conor McGregor says that he's in negotiations with the UFC for a July return. pic.twitter.com/3kGsxQPmbw — Fightful MMA & Boxing (@FightfulMMA) March 17, 2019

Il fighter irlandese è stato intervistato da ABC per le strade di Chicago mentre partecipava ai festeggiamenti per il giorno di San Patrizio e alla domanda sul suo prossimo combattimento in UFC ha risposto in maniera molto precisa.

Sono in trattativa con UFC, l'obiettivo è lottare a luglio. Vedremo cosa succede ma io continuo ad allenarmi per essere sempre pronto.

Un annuncio chiaro quello di McGregor che manca dall'ottagono di UFC dal 6 ottobre 2018, data in cui fu sconfitto da Khabib Nurmagomedov nell'incontro per il titolo dei pesi leggeri. Non si sa ancora chi sarà il suo avversario ma The Notorious è sempre più vicino a tornare a lottare.