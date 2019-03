Io sono più grande e chiedevo solo rispetto per il compagno che entrava. Ma dovevamo vedercela negli spogliatoi e non così, abbiamo fatto una figuraccia.

Ero stato sostituito ma ero nervoso. Non dovevo rispondere e devo rispettare Biglia che ha più esperienza di me: mi scuso con lui, con i compagni, coi tifosi e col mister.

I 2 giocatori hanno parlato ai microfoni di Sky Sport per spiegare cosa sia successo e l'ex atalantino ha chiarito di sentirsi responsabile per l'alterco col suo compagno nel Milan, chiedendo scusa a tutto l'ambiente rossonero.

