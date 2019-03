L'ex atalantino ha litigato con il giocatore argentino dopo la sua sostituzione: i compagni lo hanno dovuto portare via.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 17/03/2019 22:47 | aggiornato 17/03/2019 22:52

Il derby perso contro l'Inter rischia di essere una partita che si porterà dietro pesanti strascichi in casa Milan. Non soltanto per le implicazioni di classifica visto che i cugini hanno sorpassato i rossoneri ma anche nello spogliatoio.

Durante la partita infatti ci sono stati attimi di grande tensione sulla panchina di Gattuso e in particolare fra Kessié e Biglia: il centrocampista ex Atalanta era appena stato sostituito da Conti ed è stato protagonista di un duro litigio con il suo compagno al Milan.

What's going on with Kessie & Biglia ??? pic.twitter.com/cYU0BQIQvt — Football Fans Stuff (@FFS_Transfer) March 17, 2019

Non sono ancora chiari i motivi dell'alterco, con Kessié che è stato letteralmente trascinato via dai compagni per evitare che si venisse alle mani. Quel che è certo è che ora il nervosismo nei giocatori del Milan non potrà che aumentare.