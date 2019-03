Il tecnico rossonero parla dopo il derby: "Ci vuole rispetto. Nel primo tempo molto meglio loro, potevamo crollare ma la squadra è viva".

di Redazione Fox Sports - 17/03/2019 23:28 | aggiornato 17/03/2019 23:34

La delusione in casa Milan per il derby perso contro l'Inter è palpabile ma sul volto di Gennaro Gattuso, che si presenta a Sky Sport per le interviste dopo la sconfitta con l'Inter, c'è amarezza anche per quanto successo sulla sua panchina nel litigio fra Kessié e Biglia.

Io penso che la vera sconfitta sia quanto visto con Kessié, risponderanno loro e io prenderò le mie decisioni. Ci vuole rispetto, sulla solidità del gruppo io ci ho costruito una carriera.

Una brutta serata per l'allenatore del Milan che ha analizzato la sconfitta dando i meriti ai rivali per l'ottimo primo tempo ma spiegando di essere comunque soddisfatto per la reazione avuta dal suo Milan nella ripresa.

Nel primo tempo hanno fatto molto meglio di noi, non siamo riusciti a stare alti. Meglio nella ripresa ma non abbiamo coperto bene il campo. Ciò che brucia è aver preso un gol in 7 contro 2 in area di rigore ma potevamo crollare, invece la squadra è viva.

Parole amare quelle di Gattuso che sa di aver perso una grande occasione per fare lo scatto decisivo verso la qualificazione in Champions League. Ora il suo Milan è di nuovo quarto e dovrà risolvere anche problemi interni allo spogliatoio oltre a quelli tecnici.