Il solito show di Messi, i blaugrana passeggiano in Andalusia: una vittoria che consente alla squadra di Valverde di volare a +10 sull'Atletico Madrid.

di Daniele Rocca - 17/03/2019 23:14 | aggiornato 18/03/2019 00:02

Un'altra serata di ordinaria folLeo. Anche al Benito Villamarin è Messi-show: l'alieno fa tripletta e regala al Barcellona l'allungo definitivo in classifica. A dieci giornate dalla fine della Liga i blaugrana hanno 10 punti di vantaggio sull'Atletico Madrid (battuto ieri dall'Athletic Bilbao) secondo in classifica e 12 sul Real terzo.

La squadra di Valverde si è messa sin da subito la partita in tasca, con il Betis sotto di due gol all'intervallo e incapace di reagire ai colpi dell'avversario. Nella ripresa è arrivata anche la firma di Suarez (uscito claudicante), con la Pulga che ha chiuso il conto. In mezzo la rete di Moron.

Tre gol, uno più bello dell'altro. E non è una frase fatta: il primo è il solito capolavoro su punizione, stavolta sul palo del portiere. Il secondo è un colpo di esterno ad anticipare il difensore. Il terzo un pallonetto dal limite dell'area che 'costringe' lo stadio ad alzarsi in piedi e applaudire il numero 10 del Barcellona. Con la tripletta di stasera sono 29 nella Liga in 26 presenze, 591 reti con la maglia blaugrana.

"Estoy agradecido por la respuesta de la afición rival, muy agradecido" — Leo Messi pic.twitter.com/2ftoz9gysq — LaLiga (@LaLiga) March 17, 2019

Liga, Betis-Barcellona: la cronaca del match

Il passo falso dell'Atletico Madrid consente al Barcellona di giocarsi un match ball sul campo del Betis. Una delle trasferte più insidiose della Liga, ma quando hai Messi dalla tua parte niente può farti paura. Anche se il primo spavento è proprio per la porta di ter Stegen. Jesé manca lo specchio a pochi passi dalla linea.

E allora inizia lo show personale della Pulga, a cominciare dal pezzo forte della casa: il calcio di punizione. Lo batte sul palo del portiere, proprio come contro il Villarreal. Stesso risultato, palla all'incrocio dei pali. È un indizio enorme sulla serata. Il secondo, quello che fa una prova, arriva allo scadere del primo tempo. Uno-due con Suarez al limite dell'area e tocco di esterno per il raddoppio blaugrana. Non c'è partita al Villamarin.

La ripresa

Servirebbe un'impresa al Betis per rientrare in partita. Ma nel secondo tempo la squadra più pericolosa continua a essere il Barcellona: le combinazioni tra Messi e Suarez mandano in tilt la difesa biancoverde, che però riesce a resistere nel primo quarto d'ora.

Al minuto 61' il Pistolero sbaglia un gol clamoroso a tu per tu con il portiere avversario: diagonale mancino al termine di un a falcata solitaria che finisce largo di poco. Niente paura. L'uruguaiano si riscatta un minuto dopo. Splendida azione personale, triplo dribbling e palla in rete. Dopo un'ora di gioco è già tutto finito.

Define en un emoji el GOLAZO de Luis Suárez... 😱#RealBetisBarça pic.twitter.com/WfDdyvdaC5 — LaLiga (@LaLiga) March 17, 2019

Nel finale il Betis trova il gol dell'orgoglio grazie al neoentrato Moron: azione confusa che porta al destro a giro del numero 16. Certe volte però segnare può rivelarsi un errore, guai a svegliare il can che dorme. Pallonetto fantascientifico di Messi, che scavalca Pau Lopez. Il pallone gira sulla testa del portiere, tocca la traversa e si infila. Tutto lo stadio si alza in piedi per applaudire il più forte di sempre.