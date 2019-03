Le righe diagonali si limitano alla parte centrale dove campeggia la scritta dello sponsor mentre nel resto della casacca rimangono verticali. Cambia anche l'azzurro nelle maglie che sarà più chiaro, mentre i pantaloncini saranno ancora neri. Un deciso cambio di look per i giocatori dell'Inter che nella prossima stagione indosseranno divise decisamente diverse da quelle attuali.

A poche ore da un derby contro il Milan che potrebbe essere decisivo per la corsa alla qualificazione in Champions League, l' Inter guarda anche al futuro e in particolare alla maglia che i giocatori indosseranno nella prossima stagione.

