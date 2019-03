Vittoria fondamentale dei rossoblu in chiave salvezza, i granata rimandano i sogni europei

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 17/03/2019 07:28 | aggiornato 17/03/2019 07:33

L'ultima gara del sabato di Serie A è Torino-Bologna. Il match dell'Olimpico della 28ª giornata mette di fronte due squadre che sono in lotta per obiettivi diversi.

I granata, reduci dalla vittoria in casa del Frosinone, combattono ancora per conquistare la qualificazione all'Europa League: la classifica vede la squadra di Mazzarri sesta con 44 punti, tre in meno della Roma al quinto posto. Il Bologna, dal canto suo, è 18esimo con 21 punti e lotta per non retrocedere. La squadra di Mihajlovic ha vinto però l'ultimo match in casa contro il Cagliari.

Il Bologna conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza

La cronaca di Torino-Bologna 2-3

Il vantaggio del Torino arriva al 6': sugli sviluppi di un calcio d'angolo Ansaldi conclude da fuori area, Pulgar anticipa in scivolata l'intervento del portiere Skorupski ma devia la palla nella sua porta. Il pareggio arriva al 29': azione insistita sulla destra, cross in area di Palacio e Poli ci arriva di testa, 1-1. Il vantaggio ospite arriva al 34' su calcio di rigore, interviene il VAR per punire il tocco di mano di Meite su un corner rossoblu. Dal dischetto va Pulgar, che si riscatta dopo l'autogol e porta avanti il Bologna. Il primo tempo termina sul risultato di 1-2.

Al ritorno in campo il Torino va vicino al pareggio con una grande conclusione di Rincon che centra in pieno la traversa, ma al 64' il Torino si fa rubare palla a centrocampo e sulla ripartenza Palacio serve Orsolini che batte ancora Sirigu. All'88' Lyanco lascia in 10 i suoi per doppia ammonizione, sulla punizione che segue Izzo raccoglie il suggerimento di Berenguer e di testa sfrutta l'incertezza di Skorupski: è 2-3. C''è solo il tempo per il doppio giallo di Aina, gli uomini di Mihajlovic conquistano tre punti fondamentali per la loro classifica.

La prossima giornata vede il Torino impegnato nel match in casa della Fiorentina, domenica 31 marzo alle 15. Il Bologna, invece, giocherà lo stesso giorno ma alle 18, al Dall'Ara contro il Sassuolo. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Torino-Bologna 2-3: