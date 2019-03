Nel prossimo turno di Serie A il Napoli sarà ospite della Roma nel match in programma all'Olimpico domenica 31 marzo alle 15. L'Udinese giocherà invece sabato 30 marzo alle 15 in casa contro il Genoa. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Napoli-Udinese:

Parte forte il Napoli che va sul 2-0 (Younes e Callejon) ma l'Udinese pareggia in pochi minuti con Lasagna e Fofana. Nel finale però i padroni di casa scattano e con le reti di Milik e Mertens trovano la vittoria per 4-2.

Napoli-Udinese è la gara della 28ª giornata di Serie A in programma domenica 17 marzo alle ore 18. Il match del San Paolo vede gli azzurri a -18 punti dalla Juventus, dopo il pareggio del turno scorso subito al Mapei Stadium contro il Sassuolo. L'Udinese è invece coinvolta in lotta retrocessione. La squadra di Nicola è 15ª con 25 punti, solo quattro in più del Bologna, 18esimo. Nell'ultimo turno, i friulani hanno perso 4-1 in casa della Juventus.

