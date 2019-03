Al Castellani una sfida cruciale per la salvezza: i toscani trovano una vittoria fondamentale coi gol di Caputo e Pajac. A nulla serve il gol di Valzania per i ciociari.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 17/03/2019 17:00 | aggiornato 17/03/2019 21:05

Una sfida cruciale in scena al Castellani domenica 17 marzo alle 15. Si tratta di Empoli-Frosinone, gara della 28ª giornata di Serie A che mette di fronte i toscani e i ciociari. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta del posticipo di lunedì contro la Roma e navigano attualmente in 17esima posizione in classifica con 22 punti. I ciociari sono ancora più dietro: 19esimi con 17 punti, sono reduci dalla sconfitta subita in casa contro il Torino. Adesso entrambe le squadre cercano i tre punti per dare una svolta alla loro stagione.

150 Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Empoli v Frosinone - Serie A 2018/2019-foto-151

Chiudi 1 di 150

Vittoria pesantissima per i padroni di casa che trovano i 2 gol con il solito Caputo su rigore e Pajac. A nulla serve il gol segnato dal giovane Valzania per i ciociari che escono sconfitti per 2-1 dallo stadio dell'Empoli.

Nel turno dopo la sosta, l'Empoli sarà impegnato all'Allianz Stadium contro la Juventus, sabato 30 marzo alle ore 18. Il Frosinone, invece giocherà domenica 31 marzo al Benito Stirpe contro la SPAL. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Empoli-Frosinone: