Nel primo tempo i clivensi vanno in vantaggio con una meraviglia di Meggiorini, ma Ilicic trova il pareggio nella ripresa.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 17/03/2019 17:00 | aggiornato 17/03/2019 20:52

La 28ª giornata di Serie A vede Atalanta-Chievo in scena all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. I padroni di casa arrivano alla gara dopo la vittoria per 2-1 in casa della Sampdoria, tre punti decisivi nello scontro diretto per un posto in Europa. La squadra di Gasperini, infatti, ha allontanato i blucerchiati in classifica: l'Atalanta è 7ª con 44 punti, mentre la Samp 9ª con 39 punti. Il Chievo, invece, dopo la sconfitta interna contro il Milan resta ultimo con 10 punti, 7 in meno del Frosinone.

30 Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Atalanta v Chievo - Serie A 2018/2019-foto-31

Chiudi 1 di 30

I clivensi passano in vantaggio con una vera e propria magia di Meggiorini nel primo tempo ma nella ripresa ci pensa il solito Ilicic (autore di una tripletta all'andata) a regalare il pareggio alla squadra di Gasperini, finisce 1-1.

L'Atalanta sarà impegnata in casa del Parma nel prossimo turno di Serie A, domenica 31 marzo alle 12.30. Il Chievo aprirà invece la prossima giornata col match di venerdì 29 marzo alle 20.30 al Bentegodi contro il Cagliari. Ma adesso ecco gol e highlights di Atalanta-Chievo: