L'ex bianconero commenta la rete dopo quasi un anno di inattività: "Sono stati mesi difficili, sono felice. I bianconeri possono togliersi grandi soddisfazioni".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 17/03/2019 15:41 | aggiornato 17/03/2019 15:46

Il Genoa si è reso protagonista di una grande impresa sconfiggendo la Juventus e interrompendo l'imbattibilità della Vecchia Signora in questa Serie A, con la rete di un protagonista decisamente inatteso: Stefano Sturaro.

L'ex giocatore della Juventus è rientrato in campo nel secondo tempo dopo quasi un anno di inattività (con in mezzo l'esperienza allo Sporting Lisbona in cui non è mai sceso in campo) e ha segnato la rete dell'1-0 con la complicità di Perin.

Sturaro ha parlato dopo il fischio finale di Genoa-Juventus ai microfoni di DAZN esprimendo la sua gioia per il gol segnato e facendo anche gli auguri alla sua ex squadra in vista del finale di stagione in Europa.