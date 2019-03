Il tecnico bianconero commenta la sconfitta dei bianconeri a Marassi: "Può capitare ma sono contento per Sturaro".

di Redazione Fox Sports - 17/03/2019 14:51 | aggiornato 17/03/2019 14:56

La Juventus ha perso l'imbattibilità nel campionato di Serie A alla 28esima giornata: l'impresa è riuscita al Genoa, che dopo l'1-1 all'Allianz Stadium della partita di andata ha superato i bianconeri per 2-0 al ritorno con le reti di Sturaro e Pandev.

Nel post partita sono arrivate le parole di Massimiliano Allegri che ha commentato la prima partita persa dei suoi in questo campionato spiegando che sui suoi giocatori hanno pesato le fatiche di Juventus-Atletico Madrid di Champions League.

La partita con l'Atletico ha pesato ma avevamo fatto un buon secondo tempo. Può capitare, meglio adesso così ci riposiamo per la sosta. Sono contento per Sturaro che non giocava da un anno.

L'allenatore della Juventus però non vuole che si abbassi la guardia e si augura che questa sconfitta possa servire da scossa per la sua squadra, in vista del rush finale della stagione che partirà dopo la sosta per le Nazionali.