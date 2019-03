Formula 1, Bottas: "Gara della vita". Vettel: "Non siamo contenti"

Le dichiarazioni dei piloti Mercedes, Red Bull e Ferrari dopo la gara di Melbourne che ha aperto il campionato di Formula 1 2019. I ferraristi un po' delusi dal risultato.

0 condivisioni

di Matteo Bellan - 17/03/2019 08:54 | aggiornato 17/03/2019 08:59

Il campionato di Formula 1 2019 si apre nel segno di Valtteri Bottas. Il pilota finlandese vince dominando la gara del Gran Premio d'Australia. Rifilati oltre 20 secondi a Lewis Hamilton, che era partito dalla pole position ma era stato superato dal compagno già alla partenza.

Mercedes che si è dimostrata più forte di tutta la concorrenza a Melbourne. Bottas ha vinto con margine e si è aggiudicato pure il punto bonus per il best lap realizzato. Hamilton ha dovuto difendersi da Max Verstappen solamente perché il team ha fatto un pit-stop un po' troppo anticipato e pertanto il campione in carica si è ritrovato a lottare con gomme più consumate rispetto al rivale olandese. A proposito della Red Bull, il terzo posto è sicuramente un ottimo risultato. Al primo GP con motore Honda subito là davanti. Si tratta anche del primo podio del motore Honda da quando la casa di Tokio è rientrata in Formula 1.

Sicuramente deludente la Ferrari in Australia. Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno chiuso, rispettivamente, al quarto e al quinto posto. Non hanno potuto puntare al podio. Forse il circuito di Albert Park non è quello adatto per esaltare le qualità della SF90, però stupisce quanto successo nella gara di Melbourne. Da evidenziare che Seb ha pure avuto qualche problema alla monoposto nel finale e il compagno non lo ha passato nonostante andasse più veloce.

Valtteri Bottas festeggia il trionfo di Melbourne

Formula 1, Australia 2019: i commenti post-gara di Bottas e Hamilton

Al settimo cielo Bottas al termine della gara. Non poteva iniziare meglio questo campionato 2019 di Formula 1. Il finlandese spera che questa stagione possa essere quella giusta per giocarsi il titolo, visto che ha pure un contratto in scadenza a fine 2019 e deve guadagnarsi la conferma. Il pilota Mercedes è molto motivato e a Melbourne intanto comincia mettendosi tutti dietro.

Credo sia stata la gara della mia vita, devo ancora realizzare tutto. La partenza è stata molto buona, è stata la chiave di tutto. La mia migliore gara di sempre, non so cosa sia successo. Mi sono sentito benissimo, la macchina andava alla grande ed è stato piacevole guidarla. Sono contentissimo della vittoria. Volevo il giro più veloce per prendermi il punto bonus, ci ho provato ed è andata bene. Non vedo l'ora di correre la prossima gara.

Hamilton ha conquistato l'ottava pole position in Australia, ma anche quest'anno è arrivato secondo nel GP. Un pilota affamato di vittorie come lui non è mai contento quando non vince, però stavolta si deve accontentare di aver comunque fatto meglio degli altri rivali.

Buon weekend per il team, lavoro fantastico di tutti. Bottas ha fatto una prestazione incredibile e ha meritato la vittoria. Lo start è stato un po' frustrante, parlerò con gli ingegneri. Abbiamo un po' da lavorare, però è stata una buona partenza questa, più di quanto potessimo sperare. Sono contento nel complesso, non posso lamentarmi. Ho ottenuto 18 punti e la stagione è molto lunga.

Max Verstappen sul podio a Melbourne

Red Bull, Verstappen felice del podio a Melbourne

Può dirsi sicuramente soddisfatto Verstappen, con una Red Bull che veniva data come terza forza di questa Formula 1 e che a Melboure invece si è mostrata migliore della Ferrari con lui al volante. Un ottimo terzo posto per il pilota olandese, per il suo team e per un motore Honda in crescita rispetto al passato.

Una gara interessante, ho dovuto superare Vettel per salire sul podio e non è mai facile su questo circuito. Sono contento di essere riuscito di fare quella manovra e di aver potuto anche attaccare Hamilton. Non sono riuscito a prendere il secondo posto, però sono felice lo stesso. Ho fatto un errore, ma non penso che il risultato finale sarebbe cambiato. Partire con un podio e insidiare la Mercedes è qualcosa di molto positivo per noi. Ringrazio la squadra che ha reagito bene dopo l'inverno e grazie anche alla Honda, che ha conquistato il primo podio in questa era.

Per la scuderia di Milton Keynes buonissimo piazzamento per il figlio d'arte, ma Pierre Gasly non è andato a punti. Il talento francese era partito molto indietro nella griglia, non avendo superato la Q1 nelle Qualifiche. In gara non è andato oltre l'undicesimo posto, non riuscendo a passare la Toro Rosso di Daniil Kvyat per prendersi almeno un punticino.

Sebastian Vettel in gara in Australia

Delusione Ferrari, Vettel e Leclerc guardano avanti: "Non siamo contenti"

Vettel deluso a fine gara per non aver neanche ottenuto il podio nel Gran Premio d'Australia 2019. Troppa distanza dalla Mercedes e anche dalla Red Bull di Verstappen. Ai microfoni di Sky Sport il quattro volte campione del mondo ha mostrato al propria amarezza nel post-corsa.

Ho faticato con le gomme, dobbiamo esaminare la situazione. Il motore credo che abbia funzionato bene. Ovviamente è stato un weekend difficile, abbiamo portato a casa dei punti ma non abbiamo conquistato il risultato che volevamo. Non siamo forti come sembravamo settimane fa. Valuteremo i motivi di questa prestazione, ci sono delle ragioni se le cose sono andate cosi oggi e non potevamo fare meglio. Non siamo contenti di questo fine settimana. Nel finale ero lento a causa delle gomme.

Anche Leclerc non è felicissimo di questo GP di Melbourne, sperava di poter ottenere un piazzamento migliore e di essere più vicino alla concorrenza. Comunque era la sua prima gara in Ferrari ed è giovanissimo, le pressioni sono sicuramente più sul compagno.

Ho fatto una bella partenza, mi sono trovato nella posizione per battagliare e sono andato all'esterno finendo nell'erba perché non c'era spazio. Ho perso la posizione sia su Verstappen che su Vettel, poi ho fatto un errore. Macchina difficile da guidare oggi. Alla fine il team ha deciso di tenere le posizioni, anche se avrei potuto tentare di passare di Seb. Capisco la decisione. Il primo stint è stato più difficile, il secondo per me è stato migliore. Non abbiamo la spiegazione sulla prestazione di oggi.