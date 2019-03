La squadra di Guardiola va sotto di due gol contro lo Swansea, poi entra Aguero e cambia la partita: due gol e un assist. Lo United viene battuto dal Wolverhampton.

di MarcoValerio Bava - 17/03/2019 17:59 | aggiornato 17/03/2019 18:03

Mezza Manchester ride, l'altra piange. Il City batte in rimonta lo Swansea e si qualifica per la semifinale di FA Cup, mentre lo United cade contro il Wolverhampton e dice addio ai sogni di gloria. Seconda sconfitta consecutiva per Solskjaer che, dopo l'impresa di Parigi in Champions League, è caduto prima contro l'Arsenal in Premier e poi contro gli Wolves dicendo addio a una competizione su cui il club puntava molto. Anche perché l'unica dove sembravano esserci reali possibilità di alzare il trofeo.

Il City gongola, il tabellone ora presenta avversarie alla portata. Occhio però a sottovalutare le dirette concorrenti, soprattutto in una competizione come la FA Cup dove le sorprese sono all'ordine del giorno. La squadra di Guardiola passa in Galles, ma lo fa con il fiatone e rischiando grosso. I Cityzens prima ci provano in un paio di occasioni con Sane e Bernardo Silva, poi però un'incursione di Roberts trova messo male Delph che stende l'avversario in area. Marriner fischia giustamente calcio di rigore e dagli undici metri Grimes spiazza Ederson. Il Liberty Stadium è una bolgia e poco dopo i padroni di casa trovano il raddoppio con Celina che con un destro a giro conclude un'azione splendida dei suoi.

È il 29' e la qualificazione sembra essersi incanalata. Ma il City ha una qualità incredibile e soprattutto un attaccante che vive un momento magico (e fortunato). Guardiola butta dentro Aguero al 64' e dopo cinque minuti il Kun serve l'assist per il 2-1 di Bernardo Silva. Passano dieci minuti e l'argentino dal dischetto pareggia. Il tiro prima prende il palo alla sinistra di Nordfeldt, poi sbatte sulla schiena dello sfortunato portiere e s'insacca. È 2-2 e assedio City alla ricerca del gol della qualificazione che arriva all'89' sempre con Aguero che di testa anticipa Van der Hoorn e manda i suoi in semifinale.

FA Cup: Crollo United, impresa Wolves

Lo United gioca una partita scialba, senza la giusta determinazione, con una sufficienza che non finora non si era quasi mai vista sotto la gestione Solskjaer. Champions e corsa al quarto posto sono ora le priorità della squadra, ma il tecnico norvegese in partenza limita molto il turnover rinunciando solo a De Gea -in porta c'è Romero- e a Lukaku. Gli Wolves vengono spinti da un Molineaux infuocato.

Il centrocampo di Nuno Espirito Santo, guidato da Ruben Neves, gioca una partita importante e toglie tempi e spazi allo United. La partita è intensa, tesa, dopo un'ora di partita sono già cinque gli ammoniti. I padroni di casa vanno a un passo dal vantaggio prima con Jimenez e poi con Moutinho, ma Romero è straordinario sul portoghese. Il Wolverhampton gioca meglio e passa al 70' con Jimenez che sfrutta una percussione di Jota, vince un paio di contrasti e con una girata di destro infila Romero.

Il gol galvanizza ancor di più gli Wolves che al 79' in ripartenza trovano il 2-0 con Jota che si fa beffe di Shaw e di sinistro infila un Romero goffo e poco reattivo. Il gol di Rashford al 95' vale solo per le statistiche. Vince il Wolverhampton e prosegue nel suo sogno.

Vince il Watford, rimonta pazzesca del Brighton

Vince anche il Watford che batte in casa il Crystal Palace. Le Hornets passano con Capoue al 27', giocano meglio, ma un errore di Mariappa apre la strada a Batshuayi che segna il gol del pareggio. La gioia delle Eagles dura poco, perché Gray sfrutta al meglio un assist di Pereyra. E manda il Watford in semifinale di FA Cup dove incrocerà il Manchester City.

Il Millwall dopo aver eliminato Hull City, Everton e Wimbledon affronta un'altra rivelazione come il Brighton. Chi vince va in semifinale ad affrontare il Wolverhampton di Espirito Santo. Partita bloccata a Londra per un'ora, con poche occasioni da una parte e dall'altra, anche sono i padroni di casa a cercare con più insistenza di far gioco. Il Millwall, che in Championship lotta per non retrocedere, trova il gol del vantaggio con Pearce al 70' che stacca più alto di tutti sul secondo palo e non lascia scampo a Ryan.

Passano dieci minuti e arriva anche il raddoppio: azione debordante di Wallace sulla destra, cross basso al centro per O'Brien che non sbaglia. Hughton azzecca i cambi: entrano March e Locadia sono loro a riacciuffare la partita nel finale. Il gol di Locadia all'88' riaccende le speranze del Brighton, gran girata del tedesco dopo una serpentina travolgente di March. Al 94' arriva la beffa per il Millwall: punizione dalla trequarti di March, palla innocua, ma il portiere Martin commette una papera clamorosa e si butta la palla dentro da sé. Si va ai supplementari. I Lions sfiorano subito il 3-2, ma il Brighton si salva; nel secondo tempo supplementare però l'occasione d'oro è per i Seagulls. La partita si decide ai rigori e la lotteria sorride al Brighton che sbaglia solo una volta, per il Millwall decisivo l'errore di Cooper. Fine di un sogno che all'88' sembrava ormai realtà.

