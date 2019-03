Ronaldo non convocato per Genoa-Juventus: tifosi chiedono il rimborso

Per la prima volta in stagione CR7 non sarà neanche in panchina e qualche spettatore con il biglietto per Marassi non l'ha presa bene.

17/03/2019

L'ultima partita della Juventus prima della sosta per le Nazionali sarà in casa del Genoa, sfida che entra nel suo piccolo nella storia di questa stagione perché è la prima in cui Cristiano Ronaldo non figura nell'elenco dei convocati (se escludiamo quella di Champions League contro lo Young Boys in cui CR7 era squalificato). In conferenza stampa Allegri ha spiegato che Cristiano Ronaldo ha bisogno di recuperare visti i tanti impegni ravvicinati a cui si aggiunge il ritorno in Nazionale per le convocazioni del Portogallo. Ma c'è chi non l'ha presa altrettanto bene. Secondo il Corriere della Sera infatti, molti degli spettatori che hanno comprato il biglietto per la partita di Marassi (tutto esaurito) stanno minacciando di chiedere il rimborso del biglietto per l'assenza di Cristiano Ronaldo. Con i rossoblu in una situazione di classifica comoda e la Juventus avviata ormai a vincere l'ottavo Scudetto di fila, vedere CR7 dal vivo era uno dei maggiori motivi di interesse della sfida. Purtroppo per i tifosi però questo non accadrà.