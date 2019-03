Il piccolo era nato a novembre del 2018 e i funzionari del comune di Brive-la-Gaillarde avevano segnalato la vicenda al giudice di famiglia: idea bocciata dal tribunale.

di Luca Guerra - 17/03/2019 21:27 | aggiornato 17/03/2019 21:32

Avrebbero voluto rendere omaggio a due delle stelle in grado di incidere più degli altri sulla vittoria della Francia nei Mondiali 2018 in Russia: Antoine Griezmann e Kylian Mbappé. Protagonista una coppia di genitori francesi, nelle cui idee c'era quella di chiamare il loro figlio Griezmann-Mbappé. Così, tutto d'un soffio. Peccato che il tribunale non abbia apprezzato.

I fatti risalgono a novembre del 2018. Come riporta RTBF, infatti, una coppia di genitori residenti a Brive-la-Gaillarde, cittadina della Francia del sud est, aveva sorpreso tutti quando era stata a chiamata a decidere il nome del loro neonato figlio. I due non avevano avuto dubbi: avrebbero voluto unire i cognomi delle due stelle del calcio francese Antoine Griezmann e Kylian Mbappé, in segno di omaggio ai Bleus che avevano conquistato la Coppa del Mondo di calcio nell'estate precedente.

Così, una volta arrivati negli uffici dell'anagrafe, i due neo-genitori avevano esplicitato la loro scelta: Griezmann-Mbappé. Il caso era però stato rimandato all'attenzione del pubblico ministero. Le famiglie francesi sono infatti libere di scegliere i nomi di battesimo dei propri figli (fino al 1993 dovevano scegliere da un elenco selezionato) ma le autorità locali hanno ancora il diritto di rivolgersi al pubblico ministero se le scelte di padre e madre sono ritenute deleterie per i neonati. A cinque mesi dalla segnalazione, ecco la pronuncia del giudice sul caso del piccolo Griezmann-Mbappé:

La scelta dei genitori è contraria agli interessi del minore.

Antoine Griezmann e Kylian Mbappé festeggiano la vittoria dei Mondiali 2018 in Russia

Niente Griezmann-Mbappé, famiglia francese fa dietrofont e chiama il figlio Dany Noe

Il progetto dei genitori del piccolo di chiamare il loro figlio come i due attaccanti di Atletico Madrid e Paris Saint-Germain è quindi stato vanificato dal tribunale. Il nome Griezmann-Mbappé è stato così cancellato dai registri riguardanti lo stato civile del piccolo ma resteranno in calce al certificato di nascita del bimbo, come previsto dalla legge.

Ora a cinque mesi dalla nascita per Dany Noe, questo il "nuovo" nome dato al piccolo, si prospetta - almeno secondo il tribunale - un'infanzia più serena. E pensare che se i suoi genitori lo avessero chiamato Antoine-Kylian l'omaggio sarebbe rimasto tale, senza dar vita a una questione risolta da un giudice.