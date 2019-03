Monchi lasciò il club spagnolo fra le lacrime nell'estate del 2017 prima di accasarsi alla Roma ma dopo 3 sessioni di calciomercato deludenti, il rapporto coi giallorossi si è interrotto e lui ha deciso di rientrare nella società che lo accolse nel 1988 come portiere e poi come dirigente preferendola all'Arsenal.

Ma il dirigente spagnolo, che si è separato dai capitolini poche settimane fa, non ha tardato a ritrovare una sistemazione ed è anzi tornato subito nella sua "casa": Monchi è infatti ufficialmente il nuovo ds del Siviglia dove aveva gestito il calciomercato per ben 17 anni.

