A svelarlo il legale del Pibe de Oro, Matias Morla: si chiamerebbe Harold e somiglierebbe molto all'ex stella di Barcellona e Napoli.

di Luca Guerra - 16/03/2019 19:44 | aggiornato 16/03/2019 19:49

E se i figli di Diego Armando Maradona fossero addirittura nove? L'indiscrezione arriva dall'Argentina. La fonte è ancora una volta il legale del Pibe de Oro, Matias Morla. Lo spiega il Mirror: dopo aver spiegato nel corso del programma Nosotros a la mañana su Canal 13 che Maradona riconoscerà la paternità di altri tre figli frutto di relazioni avute a Cuba tra il 2000 e il 2005, l'avvocato ha aggiunto che nell'isola di Castro ci potrebbe essere un quarto erede.

Secondo quanto spiegato da Morla, l'ex numero 10 della Nazionale argentina e del Napoli potrebbe avere - oltre a Joana, Lu e Javielito, i tre figli nati da due donne diverse che Maradona ha recentemente deciso di riconoscere - a Cuba anche un altro componente della sua prole. Si chiama Harold e, secondo il legale, somiglia a Diego.

Il giovane Harold vivrebbe a Varadero e sarebbe stato concepito anche lui tra il 2000 e il 2005, quando Maradona era stato a Cuba per sottoporsi a trattamenti intermittenti per la dipendenza da cocaina. Al momento non sono state avviate altre pratiche burocratiche per il riconoscimento del giovane, che ha incontrato Morla in hotel a Cuba. In questo caso, a differenza di Joana, Lu e Javielito, l'ex stella del calcio mondiale avrebbe però spiegato di non sapere chi è la madre del ragazzo.

Diego Armando Maradona nella sua esperienza con i Dorados

Telenovela Maradona: ecco i figli riconosciuti prima di Cuba

Secondo Morla, l'ex calciatore ha già incontrato i tre figli avuti a Cuba e per i quali ha promesso di avviare le pratiche di riconoscimento. Sarebbe successo durante i funerali di Fidel Castro a Santiago "in un incontro privato". Da tre anni, sempre in base a quanto spiegato dal legale, Maradona sosterrebbe anche economicamente la causa dei tre.

Diego Armando Maradona jr, riconosciuto da papà Diego dopo anni di battaglie legali

Tutte le paternità di Diego, in fondo, sono state turbolente. L'ultima della quale si aveva notizia fino a 10 giorni fa riguardava Diego Fernando, di 6 anni, avuto da da una recente relazione con l'argentina Veronica Ojeda. In precedenza Maradona aveva riconosciuto Diego Junior, oggi 32 anni, e Jana, oggi 22enne, dopo lunghe battaglie in tribunale con le loro madri.

Dalma, 31 anni, e la 29enne Giannina, avute da Claudia Villafane, si sono invece allontanate dall'ex Pibe de Oro in seguito alla battaglia legale avviata dalla loro madre con l'ex calciatore dopo il divorzio avuto nel 2003. Proprio Giannina, dopo la notizia delle altre tre paternità cubane, aveva ironizzato su Instagram: “Altri tre e avrai una squadra da 11. Dai, puoi farcela!” era stato il suo commento. Che ora rischia di dover essere aggiornato.