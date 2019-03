Prima il gol di Fares, poi la risposta di Diego Perotti su calcio di rigore. Sempre dagli undici metri arriva il gol del 2-1 di Petagna con in quale si chiude l'incontro.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 16/03/2019 23:01 | aggiornato 16/03/2019 23:06

SPAL-Roma è la gara delle 18 di sabato 16 marzo. Il match del Paolo Mazza, valido per la 28ª giornata di Serie A, vede i ferraresi coinvolti nella lotta per non retrocedere. Nell'ultimo turno la SPAL ha perso 2-0 in casa dell'Inter, risultato che porta la squadra di Semplici in 16esima posizione con 23 punti, solo due lunghezze avanti al Bologna, 18esimo in classifica. La Roma, invece, ha vinto la prima gara con Ranieri in panchina, 2-1 contro l'Empoli: adesso i giallorossi sono a quota 47 punti, 3 in meno dell'Inter quarta.

43 Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest SPAL v Roma - Serie A 2018/2019-foto-44

Chiudi 1 di 43

A Ferrara la SPAL riesce a imporsi a sorpresa sui giallorossi: prima il gol di Fares, poi la risposta di Diego Perotti su calcio di rigore. Sempre dagli undici metri arriva il gol del 2-1 di Petagna con in quale si chiude l'incontro.

Il prossimo turno vede la SPAL impegnata nello scontro diretto contro il Frosinone domenica 31 marzo alle 15. La Roma, invece, ospiterà il Napoli nella stessa giornata, sempre alle ore 15. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di SPAL-Roma: