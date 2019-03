L'allenatore del Torino deluso dopo la sconfitta in Serie A contro il Bologna dell'ex granata Sinisa Mihajlovic: "Era scritto che si dovesse perdere".

C'è tanta delusione negli occhi e nelle parole di Walter Mazzarri dopo la sconfitta subito per mano del Bologna in Serie A. Il Torino è stato sconfitto in casa con il risultato di 3-2 dagli uomini dell'ex Sinisa Mihajlovic, ma secondo il tecnico dei granata il risultato sarebbe dovuto essere diverso.

Si è fatto 100 tiri dentro l’area nel secondo tempo, il loro portiere ha fatto parate importanti. Si doveva perdere e si è perso. Era scritto che dovessimo perdere, chi è nel calcio lo sa. A ogni errore si è preso gol, a livello difensivo non siamo stati gli stessi. A noi la palla non voleva entrare, si è sbagliato l’impossibile dentro l’area.

E poi a complicare il tutto ci si è messo un avversario come Palacio in serata di grazia: