Quella di Marassi sarà la seconda assenza consecutiva in campionato per CR7, già rimasto in panchina per tutta la partita giocata dai bianconeri con l'Udinese.

di Marco Ercole - 16/03/2019 14:27 | aggiornato 16/03/2019 14:31

"Ci sono tante partite ravvicinate, deve recuperare un po'". Così Massimiliano Allegri ha annunciato ufficialmente in conferenza stampa l'assenza di Cristiano Ronaldo dalla lista dei convocati per la prossima partita della Juventus in Serie A. Dopo la tripletta rifilata all'Atletico Madrid, insomma, al portoghese è stato concesso un turno di riposo, che sconterà nella gara contro il Genoa.

È la prima volta in stagione che succede una cosa del genere: Cristiano Ronaldo è sempre stato tra i convocati, giocando tutte le partite a eccezione di quella con l'Udinese dell'ultima giornata, trascorsa interamente in panchina (nell'unica altra gara iniziata fuori dall'undici titolare, con l'Atalanta, Allegri era dovuto ricorrere a lui per riagguantare il pareggio).

Sarà dunque la seconda assenza consecutiva in campionato per il portoghese, decisivo in Champions League. Arrivati a questo punto della stagione, l'allenatore della Juventus inizia a fare qualche calcolo in più.