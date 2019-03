La gara della Sardegna Arena è la prima della 28ª giornata: decidono le reti di Joao Pedro e Ceppitelli, accorcia le distanze Chiesa

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 16/03/2019 06:41 | aggiornato 16/03/2019 06:46

Cagliari-Fiorentina è il match che apre la 28ª giornata di Serie A. Dopo la sconfitta subita in casa del Bologna, la squadra di Maran è in cerca del riscatto e dei tre punti che le consentirebbero di arrivare a quota 30 in classifica.

Al contrario, la Fiorentina è reduce dal pareggio interno contro la Lazio, pari che ha fatto scivolare i viola al decimo posto in classifica con 37 punti: la squadra di Pioli adesso è ancor più lontana dalla zona Europa, visto che il sesto posto del Torino è lontano 7 punti.

77 Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Cagliari v Fiorentina - Serie A 2018/2019-foto-78

Chiudi 1 di 77

La cronaca di Cagliari-Fiorentina 2-1

La prima vera occasione della partita capita al 26' sui piedi di Cacciatore, con una conclusione rabbiosa in controbalzo da fuori area che impegna Terracciano. I Viola rispondono dieci minuti dopo con un tentativo dalla sinistra di Biraghi, che crossa in mezzo ma Mirallas non riesce a dare forza alla deviazione: attento Cragno. Il primo tempo si conclude sul risultato di 0-0.

Il Cagliari passa in vantaggio al 52': cross sulla destra di Cacciatore, che disegna di sinistro una parabola che imbecca perfettamente Joao Pedro che si allunga e batte Terracciano, 1-0 per i padroni di casa. Il raddoppio arriva al 66': punizione di Lykogiannis dal lato destro corto dell'area della Fiorentina, colpo di testa di Ceppitelli e 2-0 Cagliari. Pochi minuti dopo è la traversa a negare il 3-0 a Joao Pedro che sfrutta una respinta di Cragno sulla conclusione di Barella, ma è il legno a dire no. All'88' la Fiorentina accorcia le distanze: Gerson serve in profondità Chiesa che supera in velocità Padoin, piatto destro e palla che s'insacca all'angolino alla sinistra di Cragno. Il tempo però è dalla parte del Cagliari che non corre altri rischi e conquista i tre punti.

Nella prossima giornata il Cagliari giocherà ancora una volta di venerdì, il 29 marzo alle 20.30 in casa del Chievo al Bentegodi. La Fiorentina, invece, giocherà domenica 31 marzo alle 15 al Franchi contro il Torino. Ma adesso ecco il video con i gol e gli highlights di Cagliari-Fiorentina 2-1: