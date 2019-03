I giallorossi ospiti dei ferraresi nel match del sabato pomeriggio.

16/03/2019

La gara del sabato pomeriggio della 28ª giornata di Serie A è SPAL-Roma. I ferraresi sono pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere, trovandosi al 16esimo posto con 23 punti. Con la sconfitta dell'ultimo turno contro l'Inter e la contestuale vittoria del Bologna, 18esimo in classifica, contro il Cagliari, la SPAL è distante solo due punti dai felsinei. Discorso diverso per la Roma: l'arrivo di Ranieri in panchina ha dato una scossa alla squadra, che ha vinto 2-1 contro l'Empoli nell'ultimo turno e che rimane distante 3 punti dall'Inter quarta in classifica.

Le probabili formazioni di SPAL-Roma vedono i ferraresi puntare ancora una volta su Paloschi-Petagna come coppia d'attacco. Tra le fila della Roma mancherà invece Florenzi, espulso nel match contro l'Empoli.

Getty Images SPAL-Roma si gioca sabato 16 marzo alle ore 18.

Serie A, dove vedere in TV e streaming SPAL-Roma

SPAL-Roma si gioca sabato 16 marzo alle 18 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Ma adesso ecco tutte le informazioni su dove vedere SPAL-Roma in TV e streaming. La gara viene trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 373 del digitale terrestre) e Sky Sport 251. È anche possibile vedere SPAL-Roma in streaming su Sky Go, la piattaforma riservata agli abbonati Sky, e NOW TV, la web TV di proprietà di Sky. Per accedere, basta scaricare l'app disponibile per pc, smartphone e tablet.