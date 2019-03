La gara dell'Olimpico è l'anticipo del sabato sera di Serie A.

di Redazione Fox Sports - 16/03/2019 18:30

L'anticipo del sabato sera di Serie A è Torino-Bologna. La gara dell'Olimpico, valida per la 28ª giornata di Serie A, vede le due squadre in due diversi momenti della loro stagione. Il Torino è in piena lotta per l'Europa: con la vittoria contro il Frosinone del turno scorso, i granata hanno mantenuto il sesto posto in classifica con 44 punti. Tutto diverso, invece, per il Bologna, che è coinvolto nella lotta salvezza. I felsinei hanno battuto 2-0 il Cagliari nell'ultima giornata, ma restano comunque 18esimi in classifica con 21 punti.

Dovrebbe essere confermata, stando alle probabili formazioni, la coppia d'attacco Zaza-Belotti in casa granata, mentre Mihajlovic continua a proporre il suo 4-2-3-1.

Getty Images Il match tra Torino e Bologna si gioca sabato 16 marzo alle 20.30

Serie A, dove vedere Torino-Bologna in TV e streaming

La gara tra Torino e Bologna si gioca sabato 16 marzo alle 20.30 allo stadio Olimpico di Torino. Ma adesso ecco tutte le info su dove vedere Torino-Bologna in TV e streaming. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN, che ha acquisiti i diritti per trasmettere l'anticipo del sabato sera. Per vedere Torino-Bologna in streaming gratis basta attivare, se non lo abbiate già fatto, il mese di prova gratuito. Al termine dei 30 giorni offerti da DAZN, il servizio si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.