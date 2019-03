Al Mapei Stadium il match che apre il sabato di Serie A.

di Redazione Fox Sports - 16/03/2019 13:00

Il sabato della 28ª giornata di Serie A si apre con Sassuolo-Sampdoria. Il match del Mapei Stadium vede i neroverdi al secondo match consecutivo in casa, dopo il pareggio ottenuto contro il Napoli nello scorso turno. Il punto conquistato contro gli azzurri ha permesso ai ragazzi di De Zerbi di arrivare in 12ª posizione in classifica con 32 punti. Discorso diverso per la Sampdoria, che spera ancora di non dire addio ad un posto in Europa per la prossima stagione. La sconfitta nello scontro diretto contro l'Atalanta nel turno scorso ha fatto scendere i ragazzi di Giampaolo a 39 punti in 9ª posizione: adesso il sesto posto del Torino è lontano 5 punti.

Stando alle probabili formazioni, Giampaolo dovrebbe confermare Gabbiadini-Quagliarella come coppia d'attacco, mentre i neroverdi si affidano al tridente Berardi-Djuricic-Boga.

Serie A, dove vedere Sassuolo-Sampdoria in TV e streaming

Sassuolo-Sampdoria si gioca sabato 16 marzo alle 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere in TV e streaming Sassuolo-Sampdoria. Il match sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport 251. Per vedere Sassuolo-Sampdoria in streaming basterà collegarsi a Sky Go oppure a NOW TV. Per accedere alle due piattaforme occorre scaricare l'app per pc, smartphone o tablet, ed inserire i propri dati. Ricordiamo che Sky Go è un servizio riservato agli abbonati Sky.