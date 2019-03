L'allenatore dei giallorossi è chiaro con i suoi giocatori: "Abbiamo perso contro una squadra che guadagna meno, ma con gente che ha messo più umiltà".

Una sconfitta bruciante, la prima in Serie A dal ritorno di Ranieri sulla panchina della Roma. La SPAL è riuscita a imporsi 2-1 a Ferrara, i giallorossi tornano a navigare in acque non proprio tranquille per una squadra che come obiettivo principale ha quello di qualificarsi in Champions League. Prima dell'incontro il ds Massara aveva spiegato di non voler prendere nemmeno in considerazione l'ipotesi di una mancata qualificazione.

Al termine dei 90 minuti, però, questa possibilità non sembra più così da escludere. Ne ha parlato Ranieri, ai microfoni di Sky, avvertendo i suoi ragazzi:

Se andiamo in Champions League c’è un programma, se non si va in Champions League si cambia aria. Guadagnano tanti soldi, oggi abbiamo perso contro una squadra di giocatori che guadagnano meno, ma che hanno messo più umiltà e voglia di vincere, visto che lottano per salvarsi.

Sugli episodi arbitrali l'allenatore della Roma preferisce evitare la polemica: