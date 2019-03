Ma l'accusa più pesante, anche questa facilmente confermabile attraverso i social media, è che Rabiot ha gradito il post su Instagram in cui Patrice Evra esultava per la vittoria del Manchester United sul Psg nel corso della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Insomma, stavolta l'ha combinata davvero grossa. L'addio tra Rabiot e il Psg è praticamente scontato, resta solo da capire le modalità.

I motivi che avrebbero condotto a questa decisione del Psg sarebbe fondamentalmente due: in primo luogo Rabiot sarebbe stato beccato nel corso di una notte brava in discoteca (il tutto certificato candidamente anche sui social network del giocatore).

Continuano i problemi tra il centrocampista francese e il club parigino: stavolta è stato sospeso ufficialmente fino al 27 marzo, anche per via di una notte brava in discoteca.

