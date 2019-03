Ora che Monchi è andato via dalla Roma e dalla Serie A, Radja Nainggolan ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa. Il centrocampista belga dell'Inter è stato ceduto dai giallorossi la scorsa estate e fino a questo momento la sua avventura con la squadra nerazzurra ha vissuto alti e bassi.

Ai microfoni del portale belga hln.be, Nainggolan ha spiegato i motivi per i quali (secondo la sua versione) sarebbe andato via dalla Capitale:

Se fossi rimasto a Roma sarebbe scoppiata una guerra mondiale. Sono andato via per Monchi, con il quale ho avuto uno screzio e non si è comportato in modo professionale nei miei confronti. Se mi avesse detto in faccia che voleva cedermi, lo avrei accettato senza problemi. Invece ha mandato degli intermediari a trattarmi in Turchia a mia insaputa, quindi ho capito che Roma non era più il mio posto.