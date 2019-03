Il grande protagonista dell'incontro è stato proprio lui, Cristiano Ronaldo , l'uomo più atteso dell'incontro. Con la sua tripletta ha steso gli ex rivali cittadini dell'Atletico, ha preso la Juventus e l'ha letteralmente trascinata al turno successivo di Champions League . Ecco i momenti salienti di una notte magica per i tifosi bianconeri.

