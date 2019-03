L'argentino posta una foto in posa dopo aver segnato nel derby. Che sia un segnale distensivo verso il club in vista dell'imminente match col Milan?

di Marco Ercole - 16/03/2019 13:38 | aggiornato 16/03/2019 13:43

Ci risiamo, Icardi si è affidato nuovamente ai social network, nello specifico a Instagram, per rompere in un certo senso il suo silenzio e lanciare (forse) un messaggio all'Inter. Certezze non ce ne sono, il post pubblicato da Maurito è abbastanza enigmatico e sibillino.

Ma è comunque qualcosa, perché l'attaccante argentino ha postato una sua fotografia mentre è intento a esultare nella sua classica posa, quella con le mani alle orecchie, indossando la fascia di capitano al braccio con lo stadio San Siro sullo sfondo.

Difficile possa essere una mossa in vista dell'imminente derby di Milano, ma visti i continui colpi di scena che ha regalato questa telenovela meglio non escludere niente. Al momento non possiamo far altro che attenerci ai fatti, cioè alle parole di ieri dell'ad dell'Inter, Beppe Marotta: ''Non ci sono novità, ma sono ottimista''. Questo post su Instagram di Icardi, forse, gli dà ragione.