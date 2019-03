La prima gara del sabato di Serie A è Sassuolo-Sampdoria . Il match del Mapei Stadium, valido per la 28ª giornata, vede i neroverdi reduci dal buon pari ottenuto nell'ultimo turno in casa contro il Napoli. Il punto conquistato contro gli azzurri avvicina sempre più i ragazzi di De Zerbi alla salvezza: adesso il Sassuolo è 12esimo con 32 punti conquistati. Discorso diverso per la Sampdoria, che ha perso l'ultima gara in casa contro l'Atalanta. I Blucerchiati adesso sono noni con 39 punti, e vedono il sesto posto del Torino lontano 5 punti.

