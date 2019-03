Calciomercato Napoli: quando in panchina stava per arrivare Allegri

Calciomercato Napoli: quando in panchina stava per arrivare Allegri

Il "pendolino tedesco", come viene definito dalla rivista nonostante sia un nazionale dell'Austria, sarebbe finito nel mirino degli azzurri. Ci sarebbe già stato un incontro tra Giuntoli e l'agente di Lazaro, un primo summit per sondare il terreno e valutare la disponibilità del ragazzo (che è arrivata) al trasferimento in Serie A nella prossima sessione di calciomercato .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK