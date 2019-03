A Nyon gli accoppiamenti per la seconda competizione UEFA: il Napoli di Carlo Ancelotti tra le favorite alla vittoria finale con Arsenal e Chelsea, occhio alle outsider.

di Simone Cola - 15/03/2019 12:41 | aggiornato 15/03/2019 13:06

8 squadre che rappresentano 6 diversi campionati: l'Europa League arriva nella sua fase decisiva dopo un turno, gli ottavi, che ha regalato incredibili sorprese. Fuori l'Inter di Luciano Spalletti, fuori anche il Siviglia clamorosamente eliminato dallo Slavia Praga, in attesa dei sorteggi validi per i quarti di finale presenta un mix di squadre di grande tradizione e vere e proprie outsider.

L'Italia non conquista l'Europa League da oltre vent'anni: salutata l'Inter - ultima squadra nostrana ad alzare il trofeo quando ancora si chiamava Coppa UEFA - non rimane che al Napoli di Carlo Ancelotti – che in carriera ha vinto 3 Champions League ma mai la seconda competizione UEFA – portare avanti quello che è un vero e proprio sogno.

Gli ostacoli più grandi in questo percorso per i partenopei sono l'Arsenal di Unai Emery e il Chelsea dell'ex tecnico Maurizio Sarri - che si è augurato di incontrare i partenopei soltanto in finale - ma certo non andranno sottovalutate le altre squadre rimaste in lizza: arrivati a questo punto l'Europa League, com'è giusto che sia, proporrà soltanto sfide insidiose che andranno affrontate senza paura.

Europa League, le squadre ancora in corsa

Due inglesi, due spagnole, un'italiana, una portoghese, una tedesca e una ceca: sono queste le squadre che ancora ambiscono alla vittoria dell'Europa League, trofeo prestigioso e che tra gli 8 club rimasti è stato alzato in passato dalla metà di questi, e cioè Eintracht Francoforte, Napoli, Valencia e Chelsea. Una finale persa per l'Arsenal, ben tre per il Benfica, che stavolta vorrà sicuramente provare a centrare la vittoria nella finale prevista per il 29 maggio a Baku.

Ecco le squadre ancora in corsa: