Champions League: ai quarti c'è Ajax-Juventus!

A Nyon sorteggiati gli accoppiamenti per i quarti di finale e le semifinali: Liverpool vs Porto, Tottenham vs Manchester City, Barcellona vs Manchester United

di Simone Cola - 15/03/2019 11:36 | aggiornato 15/03/2019 12:30

La Champions League entra nella sua fase decisiva: archiviati gli ottavi di finale, dove non sono mancati risultati clamorosi e emozioni forti, la competizione per club più importante d'Europa vede ancora in corsa otto squadre che arrivate a questo punto della competizione hanno tutto il diritto di continuare a sognare. Può farlo l'Ajax, capace di eliminare il Real Madrid vincitore delle ultime tre edizioni, e può farlo la Juventus per cui la Champions League è da tempo una magnifica ossessione che con il Cristiano Ronaldo visto contro l'Atletico Madrid può finalmente diventare realtà. E se il Barcellona di Lionel Messi è chiaramente tra le squadre favorite e il Porto rappresenta una mina vagante da non sottovalutare, lo stesso discorso vale per le quattro squadre inglesi ancora rimaste in corsa. Champions League, il quadro dei quarti di finale: c'è Ajax-Juventus I sorteggi per i quarti di finale della Champions League 2018/2019 sono stati effettuati senza alcun criterio relativo a teste di serie o scontri tra squadre espressione dello stesso campionato: ogni incrocio era possibile. Immediatamente dopo i quarti sono state sorteggiate anche le semifinali, ultimo atto primo della finale prevista per il 1° giugno al Wanda Metropolitano di Madrid. Ajax vs Juventus (la partita di andata a Amsterdam)

Liverpool vs Porto

Tottenham vs Manchester City

Barcellona vs Manchester United I sorteggi delle semifinali Tottenham/Manchester City vs Ajax/Juventus

Barcellona/Manchester United vs Liverpool/Porto