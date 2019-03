Terminata la prima giornata di prove libere di Formula 1 a Melbourne. Subito in evidenza la Mercedes, mentre Ferrari e Red Bull sono più indietro.

di Matteo Bellan - 15/03/2019 08:22 | aggiornato 15/03/2019 09:02

È andata in archivio la prima giornata di Prove Libere del Gran Premio d'Australia 2019 di Formula 1. Dopo i test invernali a Barcellona, con completamente indicativi, c'era grande interesse di vedere i valori sulla pista di Melbourne. Essendo solo venerdì, va comunque detto che qualcuno possa non aver ancora espresso tutto il proprio potenziale.

Getty Lewis Hamilton su Mercedes AMG Petronas F1 durante le prime prove del F1 Grand Prix of Australia

Nella FP1 del mattino è stato Lewis Hamilton a siglare il miglior tempo in 1'23"599. Il campione del mondo in carica di Formula 1 ha iniziato subito in testa, ma le Ferrari sono state vicinissime. Sebastian Vettel a 38 millesimi e Charles Leclerc a 74. Non distante dal leader della sessione anche Max Verstappen, quarto con la Red Bull a 193 millesimi. Quinta posizione (+0"267) per l'altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas, protagonista di un piccolo fuori pista nel finale.

Tutti gli altri sono più distanti dai primi cinque. Kimi Raikkonen in sesta posizione con l'Alfa Romeo è a 1"217, seguito dalla Toro Rosso di Daniil Kvyat e dalla Red Bull di Pierre Gasly. Top 10 completata da Kevin Magnussen (Haas) e Nico Hulkenberg (Renault).

Getty Antonio Giovinazzi durante le prove del Gp di Australia 2019

Undicesimo tempo per l'italiano Antonio Giovinazzi a 1"567 da Hamilton. Turno poco significativo per Daniel Ricciardo, che accusa oltre 2" dal campione in carica. Fanalini di coda i piloti Williams, in grande difficoltà.

Lewis Hamilton Mercedes 1’23″599 Sebastian Vettel Ferrari 1’23″637 Charles Leclerc Ferrari 1’23″673 Max Verstappen Red Bull1’23″792 Valtteri Bottas Mercedes 1’23″866 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1’24″816 Daniil Kvyat Toro 1’24″832 Pierre Gasly Red Bull 1’24″932 Kevin Magnussen Haas 1’24″934 Nico Hulkenberg Renault 1’25″015 Antonio Giovinazzi Alfa 1’25″166 Romain Grosjean Haas 1’25″224 Alexander Albon Toro 1’25″230 Carlos Sainz McLaren 1’25″285 Lance Stroll Racing 1’25″288 Sergio Perez Racing 1’25″498 Daniel Ricciardo Renault 1’25″634 Lando Norris McLaren 1’25″966 Robert Kubica Williams 1’27″914 George Russell Williams 1’28″740

Getty Images Sebastian Vettel con la Ferrari SF90 sulla pista di Melbourne

Formula 1, Australia 2019: risultati Prove Libere 2

Getty Il casco di Hamilton per la stagione 2019 con l'iconica scritta "Still I Rise"

Al pomeriggio della FP2 è stato nuovamente Hamilton a registrare il best lap. Crono impressionante in 1'22"600. Dietro di lui a soli 48 millesimi di distanza c'è il compagno Bottas. Mercedes davanti a tutte le altre dunque. Non solo sul giro secco, anche i long run sono stati buonissimi per i due piloti della scuderia di Brackley. Dietro di loro le Red Bull di Max Verstappen e Pierre Gasly, che accusano rispettivamente 800 e 842 millesimi di gap dal campione in carica del campionato di Formula 1. Il francese ha anche avuto un calo di potenza alla sua RB15 e il team dovrà controllare la power unit Honda.

Solamente quinto Vettel a 873 millesimi da Lewis con una Ferrari che forse si è un po' nascosta in questa seconda sessione di prove libere in Australia. Più indietro Leclerc, nono (+1"154) e autore di un testacoda in seguito a qualche problema al cambio. Da capire se effettivamente la scuderia di Maranello non abbia espresso il proprio reale valore oppure se qualcosa non abbia funzionato sulle due SF90. Magari il setup non è ancora ottimale.

Bene Raikkonen, sesto con l'Alfa Romeo Sauber. In top 10 anche le Renault di Hulkenberg e Ricciardo, così come Grosjean su Haas. Solamente quindicesimo (1"693) Giovinazzi con l'altra Alfa Romeo. Nuovamente nelle ultime posizioni George Russell e Robert Kubica con le Williams, per loro il weekend di Melbourne sarà molto difficile.

Lewis HAMILTON Mercedes 1:22.600 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.048 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.800 Pierre GASLY Red Bull Racing +0.842 Sebastian VETTEL Ferrari +0.873 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +0.972 Nico HULKENBERG Renault +0.974 DanielRICCIARDORenault +1.044 Charles LECLERC Ferrari +1.154 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +1.214 Daniil KVYAT Toro Rosso +1.333 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.388 Lance STROLL Racing Point +1.411 Carlos SAINZ McLaren +1.533 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.693 Sergio PEREZ Racing Point +1.801 Alexander ALBON Toro Rosso +2.075 Lando NORRIS McLaren +2.133 George RUSSELL Williams +3.853 Robert KUBICA Williams +4.055