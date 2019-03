Secondo l'indice inglese SPI, il favorito numero uno è il Manchester City al 28%, col Liverpool davanti al Barcellona, 22 e 20%. I bianconeri, invece, sono quarti.

di Alberto Casella - 15/03/2019 04:15

Ora si scalpita e si sgomita. Con gli ultimi verdetti degli ottavi di finale di Champions League, l'attesa è ormai tutta per il sorteggio che avrà luogo venerdì 14 marzo alle ore 12 nella sede dell'UEFA di Nyon in Svizzera.

Seguire l'urna elvetica sarà questa volta doppiamente importante. Doppiamente nel vero senso della parola, perché questo sarà l'ultimo sorteggio della Champions League 2018-19, in quanto stabilirà gli abbinamenti dei quarti e definirà anche quelli per le due semifinali.

La strada verso Madrid e il Wanda Metropolitano, insomma, sarà tracciata fino all'ultimo passaggio. In lizza, oltre alla Juventus, sono rimasti quattro club inglesi - non accadeva da oltre un decennio - Manchester City, Manchester United, Liverpool e Tottenham in ordine sparso, il Barcellona in rappresentanza della Spagna, più Ajax e Porto per Olanda e Portogallo.

Sono otto le squadre in lizza per la vittoria finale della Champions League

Champions League, Juventus campione? Solo all'11%

Oltremanica, Brexit a parte, sono ringalluzziti dall'en plein e sognano di tornare ad alzare quella Coppa che manca dal 2012 - il Chelsea di Di Matteo, ricordate? - tanto che i bookmaker fanno affari d'oro. Indaffaratissime anche le agenzie di rating, quelle, in fondo, su cui un po' si basano anche gli scommettitori. Una delle più leste a diffondere le proprie quotazioni è stata FiveThirtyEight che utilizza un indice denominato SPI (Soccer Power Index).

Getty Images È il Manchester City il club favorito per SPI

Ebbene, per l'indice inglese la Champions League non sembra essere affare per Messi e Cristiano Ronaldo, visto che FiveThirtyEight assegna il ruolo del favorito al Manchester City col 28% davanti al Liverpool al 22. Solo terzo il Barcellona di Leo con una percentuale del 20 e quarta la Juventus di CR7, 11% di probabilità, alla quale viene assegnato il 23% di andare in finale.

fivethirtyeight La tabella dell'indice SPI con le percentuali di tutte le 8 squadre dai quarti in poi

I tifosi juventini non si abbattano, anche gli indici statistici sbagliano: due settimane fa, per esempio, SPI indicava sette squadre favorite per la conquista della Coppa ma oggi ben tre di quelle - Real Madrid, PSG e Bayern Monaco - sono già fuori dai giochi.