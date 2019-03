Sono convinto possano giocare insieme, conta poco il sistema di gioco. Quel che è importante è che si riconoscano. Serve compattezza, serve equilibrio. La squadra ha risposto bene alle mie prime richieste. In questo momento non posso chiedere di più, perché ovviamente sono abituatu a giocare in un'altra maniera. Noto però predisposizione e concentrazione. Ovvio che dalla Roma ci si aspetta sempre tanto, io chiedo sempre di giocare senza paura. Voglio una squadra libera da condizionamenti

Oggi Kolarov e Zaniolo non si sono allenati, quindi nutro diversi dubbi sul loro utilizzo. Devo ancora fare delle valutazioni. Al posto di Florenzi (squalificato, ndr) giocherà uno tra Santon e Karsdorp, ma prima devo capire se Kolarov recupererà. Potrebbe giocare anche Juan Jesus a sinistra. Che fine ha fatto Under? Io lo vedo in spogliatoio (ride, ndr). Sono felice stia continuando il suo protocollo di riabilitazione. Spero di riaverlo dopo la sosta per le Nazionali

